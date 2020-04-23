Hülle Ne Demek? Tdk'ya Göre Hülle Yapmak Ve Hüllecilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?
Hülle, İslam kuralları çerçevesinde boşanma durumunda ve bazı şartlara bağlı olarak uyulması gereken bir kuraldır. Bu kuralın işlevi, Türk Medeni Kanunu kabul edildikten sonra kaybolmuştur. Eski kaynaklarda adı geçen bu terim hakkında TDK açıklamaları ve hülle nedir gibi araştırmalar yapılmaktadır. İşte, hüllenin ve hülle yapmanın kısaca kelime anlamı nedir sorusunun ayrıntılı cevapları.
Hülle kavramı, Medeni Kanun öncesinde uygulanan dini kuralların arasında yer almaktadır. Bu kapsamda evli bir çifte en fazla 3 kez boşanma hakkı tanınmakta, bundan sonra evlenmelerine izin verilmemektedir. 3. boşanma sonrasında tekrar evlenmek isteyen eşlerin hülle yapması zorunlu tutulmaktadır.
Hülle Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Kocasından 3 defa boşanmış olan bir kadının, tekrar kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkek ile yalnızca bir günlüğüne nikah edilmesi. (Türk Medeni Kanunu’nun kabulünden önce)
Hülleci: Hülle sebebiyle evlenen iki kişinin evlenme işini tamamlayan kimse.
Hüllecilik: Hülle gerçekleştirildiğinde hülleci olarak görev yapan kimse.
Hülle yapmak: Hülle durumunu gerçekleştirmek ya da bir probleme hileyle geçici bir çözüm üretmek.