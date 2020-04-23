Hülle Ne Demek? Tdk'ya Göre Hülle Yapmak Ve Hüllecilik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Hülle kavramı, Medeni Kanun öncesinde uygulanan dini kuralların arasında yer almaktadır. Bu kapsamda evli bir çifte en fazla 3 kez boşanma hakkı tanınmakta, bundan sonra evlenmelerine izin verilmemektedir. 3. boşanma sonrasında tekrar evlenmek isteyen eşlerin hülle yapması zorunlu tutulmaktadır.



Hülle Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Kocasından 3 defa boşanmış olan bir kadının, tekrar kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkek ile yalnızca bir günlüğüne nikah edilmesi. (Türk Medeni Kanunu’nun kabulünden önce)

Hülleci: Hülle sebebiyle evlenen iki kişinin evlenme işini tamamlayan kimse.

Hüllecilik: Hülle gerçekleştirildiğinde hülleci olarak görev yapan kimse.

Hülle yapmak: Hülle durumunu gerçekleştirmek ya da bir probleme hileyle geçici bir çözüm üretmek.