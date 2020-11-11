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11.11.2020 - 11:32 | | İHA

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde köprüden uçan otomobilde bulunan 4 kişi, hurdaya dönen aracın içerisinden sağ çıktı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar!

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Reşadiye karayolu Umurca köyü yakınlarında meydana geldi.

İstanbul’dan Kars’a giden Salih A. idaresindeki 34 AAJ 842 plakalı Dacia Duster marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7-8 metre yükseklikteki köprüden uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan sürücü Salih A., aynı araçta bulunan Adem A, Mahide A ve Talip A. itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Otomobilde bir süre kurtarılmayı bekleyen Mahide A’nın yaşadığı o anlar ise objektiflere yansıdı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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