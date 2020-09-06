06.09.2020 - 13:59 | | DHA
Husumetli aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Aydın’ın Söke ilçesinde, husumetli iki aile arasında, sokak ortasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Muhittin Ç. (31) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında, sokak ortasında bıçaklı kavga çıktı. Muhittin Ç., Mehmet Ç., Halil Ç. ve Mahmut A., Şeref A., Serdar A. kavgada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan 6 yaralıdan, göğsünden bıçakla yaralanan Muhittin Ç., yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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