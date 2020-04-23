Hz Ne Demek? TDK'ya göre Hazretleri Kelimesinin Anlamı Nedir?

Hazreti kelimesi özellikle dini içeriklerde ve yazılarda en fazla görülen kelimelerden birisidir. Hazreti kelimesi daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelimedir. Fakat kişiler bu kelimeyi kullanırken anlam olarak içeriklerini pek bilmemektedir.

Hz Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Hazreti kelimesinin ilk bilinen sözlük anlamı "Allah'ın isimleri" olarak açıklanmıştır. Genellikle kutsal sayılan kişileri ifade etmek için isimden önce Hazreti kelimesi kullanılır. Allah'ın isimlerinden biri ve her ismi anlamında kullanıldığı için Hazreti kelimesi dini bir içeriğe de sahiptir.

TDK'ya Göre Hazretleri Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Hazretleri kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmıştır;

Hazretleri: Saygı duyulan kişi ya da makamlar için kullanılan bir kelimedir. Genellikle kişileri ifade ederken kullanılır. Bu kişiler genel karakter olarak ya da makam olarak saygı duyulması gereken kişilerdir. Örnek bir cümle vermek gerekirse;

- "Gazi Paşa Hazretleri yarın burada olacağını söyledi. " şeklinde kullanımı uygundur.