İbiza nerede, hangi ülkede yer alıyor? İbiza'nın anlamı nedir?

Ibiza, Batı Akdeniz'de, İspanya'nın doğu sahiline yakın, İspanya'nın özerk bölgesi olan Balear Takımadaları'na ait bir belediye. İbiza Adası'nda olup nüfusu; 42.884'dir. (2006) Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme dayalı olan yerleşim birimi tüm dünyaca ünlü gece kulüpleri ve eğlence mekanları ile ünlüdür.



İBİZA NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?



İbiza ya da Eivissa; Akdeniz’deki Balear Adaları’nda bulunan ve İspanya yönetiminde olan bir adadır. Adada başı çeken üç şehir vardır. Bunlar, İbiza Town, Santa Eularia del Rui ve Sant Antoni de Portmany’dir. Her ne kadar Balear aları’nın en büyüğü Mallorca olsa da; İbiza son 30 yıldır gerek turizmin, gerekse de eğlence dünyasının Avrupa’daki önemli bir merkezi olmuştur.İbiza ismi; Arapça “Yabisah” kelimesinden gelmiştir. Sebebi de; Orta Çağ’da önemli bir süre Müslümanlar’ın kontrolünde kalmış olmasıdır. Katalanca’da ise; Eivissa ismi kullanılmaktadır.İbiza adası; daha çok yaz partileri ve Dünyaca ünlü gece kulüpleri ile tanınır. Bunlar arasında, Space, Pacha, Privilege, Amnesia, Eden ve Es Paradis gelir. Adanın büyük bir bölümü 1999 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.