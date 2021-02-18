İbraname Nedir? İbranamenin Geçerlilik Süresi Ve Şartları Nelerdir?

İbraname, işçi sözleşmesinden sonra işçilerin tüm alacaklarını aldığını gösteren bir belgedir.



İbraname Nedir?



İbraname işçiler ve işverenleri ilgilendiren bir belgedir. Bu belgenin ne anlama geldiği hem işçiler hem de işverenler tarafından araştırılıyor. Çok önemli bir evrak olan ibraname, herkesin bilmesi gereken bir terimdir. İş hayatında kullanılan birçok terim bulunuyor. Terimlerin yanında evraklar da bulunuyor. Bu evraklar bazen işçilere çok yardımcı olabiliyor. Bu sayede bilmediği bir evrağı imzalamak zorunda kalmıyor. Evraklar her zaman işçilerin hakkını alması için çok önemlidir. Evraklar hem işçi hem de işveren tarafından imzalanarak saklanması gerekir.



İbraname, işçilerin bir iş yerinden ayrılırken tüm alacaklarını aldığını gösteren bir evraktır. Bu evrakla işçilerin tüm hesabı kapanmış olarak görünür ve işleme alınır. Bu evrak hem işveren hem de işçi tarafından imzalanır ve ileride işçi tarafından herhangi bir ödeme talep edilemez. Bu belgeyle birlikte işçi ve işveren arasındaki tüm ilişki bitmiş olur. Herhangi bir anlaşmazlıklarda bu belge mahkemelerde delil olarak kullanılabilir.



İbranamenin Geçerlilik Süresi ve Şartları Nelerdir?



İbraname olarak bilinen evrağın bazı şartları vardır. Bu şartların yerine getirilmesi çok önemlidir. Evrağın tüm kurumlarda geçerli sayılabilmesi için şu şartlar yerine getirilmelidir;

● Mutlaka yazılı ve imzalı olması

● İşçi ve işveren sözleşmesinin sonra ermesiyle, en az 1 ay süre geçmesi

● İbranamede alınacak paranın türü ve miktarının yazılması

● Ödenecek olan miktarın tamamı alıcıya ödenmesi