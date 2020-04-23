İbraz Nedir? İbraz Etmek Ve İbraz Süresi Ne Demektir?

İbraz, eski dönemlerden günümüze gelen, geniş bir kullanım alanı olmasa da bazı alanlarda duyduğumuz kelimeler arasında. Kelimenin anlamını öğrenerek Türkçe anlamını kullananlar olduğu gibi tercihe bağlı olarak orijinal şekli ile kullananlar da mevcut.



İbraz Nedir?



1- Ortaya koyma, çıkarıp gösterme. Bu anlamlarına daha çok mesleki terimler içeriğinde rastlanmaktadır.



2- Herhangi bir uyuşmazlığa ilişkin bir belgenin ya da belge örneğinin mahkemeye sunulması.



3- Senedi elinde bulunduran kişinin, senedin ödenmesi ya da kabulü amaçlı olarak senedi borçlu kişiye göstermesi



İbraz Etmek Ve İbraz Süresi Ne Demektir?



İbraz etmek; meydana çıkarmak, göstermek demektir.



İbraz süresi: Ödeme araçlarının vadelerinden farklı ibraz süreleri vardır. Örneğin, bir çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün; keşide edildiği yerden başka yerde ödenecek ise bir ay içinde muhatap bankaya ibraz edilmelidir. Bu süreler, ibraz süreleridir.