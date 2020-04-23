İdeoloji Nedir? Tdk'ya Göre İdeolojik Ne Demektir?

Bir kişi ya da kurumun karar ve davranışlarını etkileyebilecek güçteki düşünceler, ideoloji olarak nitelendirilmektedir. Fransızca dil kökünden yayılan bu kelime toplumdaki çok sayıda siyasi hareketin de temelini oluşturmaktadır.



İdeoloji ve ideolojiler kelimesi aynı anlamda gibi görünse de aralarında oldukça hassas bir fark bulunmaktadır. Bu kapsamda ideoloji, belirli bir düşünce bilimini temsil etmektedir. Oysa ideolojiler kavramıyla toplumsal grupların düşüncelerini ifade edebilmek için oluşturduğu değer kümesi kast edilmektedir.



İdeoloji Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Toplumsal açıdan ya da siyasi anlamda öğreti oluşturan; hükümet, parti ya da gruplara yön veren estetik düşüncelerin tamamı.



İdeolojik: İdeoloji ile ilgili olan her şey.