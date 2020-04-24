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24.04.2020 - 18:30 |

İdil İsminin Anlamı Nedir? Idil Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Doğacak çocukları için isim arayan anne ve babalar isimlerin anlamını merak ediyorlar. Aynı zamanda en çok merak edilenlerden biri de isimlerin Kuran’da geçip geçmediğidir. İdil isminin anlamı nedir? İdil ismi Kuran’da geçiyor mu? Anne ve babaların İdil ismi ile ilgili olarak merak ettiği bu soruların yanıtını sizler için derledik.

İdil İsminin Anlamı Nedir? Idil Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

İdil ismi son yıllarda daha çok kullanılmaya başlayan kız bebek isimlerinden biridir. İdil isminin söylenişini seven anne ve babalar, bebekleri için seçtiklerin ismin anlamını çok merak ediyor. İdil isminin birden fazla anlamı bulunuyor. Yunanca kökenli bir isim olan İdil ismi, geçen her yılda daha da popüler bir isim halini alıyor.

İdil Ne Demek?

İdil ismi birden çok anlamı içinde barındırmaktadır. Eski Türkler Volga Nehrini “İdil” olarak isimlendirmişlerdir. Aşk konusu ile ilgili olan veya kır hayatı, köy yaşamı gibi konularla ilgili olan kısa şiirler ya da yazılara İdil denilmektedir. İdil isminin bir diğer anlamı ise; şairane ve küçük resimdir. İdil isminin başka bir anlamı ise; saf, temiz ve içten olan aşk anlamıdır. İdil isminin bu kadar güzel anlamlara sahip olması anne ve babaların bebeklerine isim olarak İdil ismini seçmelerinin ilk nedenini oluşturuyor.

İdil İsmi Kuran’da Geçiyor mu?

Bazı anne ve babalar bebeklerine verecek oldukları ismin Kuran’da geçip geçmediğini bilmek istiyor. İdil ismi ise Kuran’da geçen isimlerden biri değildir.

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