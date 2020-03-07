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07.03.2020 - 15:37 | | DHA

İdlib Gazisi Kısmet: Silah arkadaşlarımın yanına döneceğim

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında yaralanarak gazi olan Uzman Onbaşı Hamza Kısmet (23), "İyileşir iyileşmez, arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için, görevimin başında silah arkadaşlarımla olacağım" dedi.

İdlib Gazisi Kısmet: Silah arkadaşlarımın yanına döneceğim

Hatay’dan geçici görevle gittiği Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Hamza Kısmet, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Ayağına şarapnel isabet etmesi sonucu yaralanan Kısmet, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Tokat merkeze bağlı Yayladalı Köyü'ndeki baba ocağına getirilen Gazi Kısmet, iyileşip görevinin başına gitmek istediğini söyledi. Kısmet, "Ayağımda şarapnel yüzünden ezilme, kaburgamda da çatlama var. Şu an iyiyim. En kısa zamanda birliğime döneceğim. İyileşir iyileşmez, arkadaşlarımı yalnız bırakmamak için, görevimin başında silah arkadaşlarımla olacağım. Onların yanına gideceğim" dedi.

İdlib Gazisi Kısmet: Silah arkadaşlarımın yanına döneceğim

"VATANI OLMAYANIN MİLLETİ OLMUYOR"

Baba Emir Kısmet de "Yaralandıktan sonra oğlumu Hatay'a getirdiler. Hastaneden bizi arayarak, 'Ayağımda küçük bir yara var ama sıkıntı yok' dedi. Allah tüm askerlerimizi korusun. Vatanı olmayanın milleti olmuyor. Vatanı olmayanları görüyoruz. Vatan, millet için görevine devam edecek. Allah razı olsun devletimizden, hastanede bize çok iyi davrandılar. Her türlü yardımı gördük orada. Hatay'da askerimize, gazilerimize yapılan yardımdan dolayı çok memnun olduk" diye konuştu.

İdlib Gazisi Kısmet: Silah arkadaşlarımın yanına döneceğim

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