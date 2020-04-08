İffet Nedir? İffet Sahibi Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İffetlilik Ne Anlama Gelir?

İffet sözcüğü TDK'de farklı anlamlar barındırmakta olan bir sözcüktür. Cümle içinde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Sözcük dilimize Arap dilinden geçmiş olan sözcüklerden biridir. Utangaçlık, ahlaklı olmak, namusuna dikkat etmek gibi anlamlarda kullanıldığı bilinen bir gerçektir.

İffet Nedir?

Dilimize Arap dilinden geçmiş olan iffet sözcüğü TDK'de farklı anlamlar içermektedir:

- Cinsel konularda ahlak konularına bağlı olmak, sililik

- Namus

Sözlükte anlam olarak bu şekilde oluşturulsa da farklı durumları kastetmek için tercih edilebilir.

İffet Sahibi Kısaca Nedir?

İffet sahibi kısaca ahlakına, namusuna düşkün, cinsel konularda dikkatli olan kişi demektir. İffet sahibi kişi ahlak kurallarına dikkat eden utangaç anlamlarını da taşımaktadır.

TDK'ye Göre İffetlilik Ne Anlama Gelir?

TDK'de iffetlilik iffet kelimesiyle paralel anlamlar taşımaktadır. İffetli olma hali, afiflik, sililik anlamlarını taşımakta olan bir sözcüktür.