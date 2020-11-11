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11.11.2020 - 21:38 | | İHA

İhbar üzerine giden polisler buldu! Boğazı kesik halde...

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde intihara teşebbüs ihbarına giden polis ekipleri 53 yaşındaki kadını boğazı kesik halde evin bahçesinde buldu. Kadının ölümünü şüpheli bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhbar üzerine giden polisler buldu! Boğazı kesik halde...

Olay, Evciler ilçesi Fatih Mahallesi Çelik Sokak'taki tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emniyete gelen intihar teşebbüsü ihbarını değerlendiren ekipler adrese gittiklerinde 53 yaşındaki Melihat Tuncel’in cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadın boğazı kesilmiş halde evinin arka bahçesinde bulundu. Şüpheli ölüm üzerine savcılık ve emniyet ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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