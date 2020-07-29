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29.07.2020 - 17:23 | | DHA

İki TIR'ın arasında kaldı, feci şekilde can verdi

 Samsun’un Terme ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araç, öndeki TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İki TIR'ın arasında kaldı, feci şekilde can verdi

Kaza, Samsun Terme ilçesi Samsun-Ordu yolu Evci mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarında bekleyen Selim Yalın idaresindeki 55 AGL 43 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen Hızır Ali Reisoğlu'nun kullandığı 78 AAF 081 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Hüseyin Soylu yönetimindeki 05 ABG 289 plakalı TIR'ın dorsesinin altına girdi.

Aracın iki TIR arasında sıkıştığı kazada sürücü Selim Yalın araç içerisinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Ali Sözen ise ağır yaralandı. Dorse altında kalan araç çevredeki iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Terme ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılan yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Terme Devlet Hastanesine, ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki TIRın arasında kaldı, feci şekilde can verdi

 

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