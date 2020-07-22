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22.07.2020 - 10:02 | | İHA

İkiye bölünen otomobilde feci şekilde can verdi!

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ve kamyonun karıştığı trafik kazasında, otomobil ortadan ikiye bölünürken bir kişi hayatını kaybetti.

İkiye bölünen otomobilde feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi Eşelik Mahallesinde meydana gelen olayda, plakaları alınamayan kamyonet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kamyonet ise şarampole kaydı. Kazada 30 yaşındaki Erdal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Oktay Akbulut ise yaralı olarak Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

"Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz"Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var. Birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir" dedi.
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