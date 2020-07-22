İkiye bölünen otomobilde feci şekilde can verdi!

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi Eşelik Mahallesinde meydana gelen olayda, plakaları alınamayan kamyonet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrılırken, kamyonet ise şarampole kaydı. Kazada 30 yaşındaki Erdal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Oktay Akbulut ise yaralı olarak Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.