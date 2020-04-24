İkra İsminin Anlamı Nedir? İkra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

İkra isminin kökeni, Arapçadır. İsim Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer almamaktadır. Ayrıca İkra isminin 2 anlamı vardır.

İkra Ne Demek?

İkra, Oku demektir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'e inen ilk ayet olarak da bilinir.

İkra İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

İkra ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. İkra isra 14, Alak 1. ayetinde geçmektedir. İlk vahiy olarak İkra yani oku vahyi bildirilmiştir.

İkra isminin, en büyük özelliği başarılı kimselerdir. Hayatta her koşulda ve ne olursa olsun başarılı olmayı kendilerine yaşam felsefe edinmişlerdir. Ayrıca sert bir yapıya sahiptirler. Kolayca öfkelenebilir ve bu öfkelerini hemen belli ederler. Aynı zamanda öz güven sahibi kimselerdir. Girdikleri ortamda kolayca arkadaş edinebilirler. Yalnız kalmayı sevmezler. Dost edinmeyi severler. Aynı zamanda hayal dünyaları oldukça gelişmiştir. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi severler. Dışa dönük insanlardır. İçlerine kapanmayı sevmezler. Monotonluk da fıtratlarında yoktur. Hayatlarında her zaman yeni bir eğlence ararlar.