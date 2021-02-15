İkranur Tirsi neden öldürüldü? İkranur Tirsi olayı nedir, katilleri bulundu mu?

Cansız bedeni 3 gün sonra bir dere yatağında bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi olayında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Aileden 7 kişi İkranur soruşturması için gözaltına alınmıştı. Dede, hala ve amcanın da aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadeleri ardından iki tutuklama oldu. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından da konu hakkında açıklama geldi. İşte, İkranur Tirsi cinayeti detayları...

İKRANUR TİRSİ OLAYI NEDİR?

27 Haziran’da Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı köylerindeki evinin yakınında bahçede kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşıldı. Cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma ise devam ediyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak adına görevlendirilen özel ekip çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyordu. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri incelendi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu sürüyor. 14 yaşındaki amcadan ise olayın yaşandığı bölgeye iki kez götürülerek yaşananları anlatması istenmişti ve katilleri tespit edildi.

İKRANUR TİRSİ KATİLLERİ BULUNDU MU?

Sekiz ayın ardından İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada gerçekleşen gözaltılar neticesinde 14 yaşındaki amca suçunu itiraf etti. Küçük kızın amcası S.T. (14) 'Kasten öldürme', halası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İKRANUR TİRSİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Minik İkranur'u öldürdüğünü itiraf eden amca S.T., ifadesinde olay günü harman alanında İkranur’un yaramazlık yaptığını iddia ederek, “Harman alanındaydık. İkranur biraz şımarık kızdı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Ben de ona vurdum, tokat attım yere düştü. Bu sırada ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kimse duymasın diye susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü. Ben de ablama haber verdim. Ablamla birlikte harmanlık alandan İkranur'un cansız bedenini taşıyıp dereye attık” ifadelerine yer verdi.

BAŞSAVCILIKTAN İKRANUR AÇIKLAMASI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından İkranur Tirsi cinayeti ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bazı aile bireylerinin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine elde edilen deliller ve Adli Tıp Kurumu raporu ışığında 7 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan sorgulamada İ.Tnin amcası olan suça sürüklenen çocuk S.T’nin, İ.T.nin ağzını ve burnunu kapatarak nefessiz kalmasına neden olması sonucu ölümüne sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca suça sürüklenen çocuk S.T.nin ablası şüpheli A.Ç. ile birlikte İ.T.nin cesedini dere yatağına bıraktıkları anlaşılmıştır. Konuyla ilgili Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suça sürüklenen çocuk S.T hakkında Kasten Öldürme suçundan, şüpheli A.Ç hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme veya Gizleme suçlarından tutuklanmaları talep edilmiş, Bulancak Sulh Ceza Hakimliği de suça sürüklenen çocuk ve şüphelinin tutuklanmasına karar vermiştir. Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma titizlikle sürdürülmektedir denildi.