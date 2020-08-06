İl dışı tayin başvuru ekranı ne zaman açılacak 2020? İl dışı kontenjan listeleri açıklandı mı?

İl dışı tayin başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde bulunan başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerin gündeminde il dışı tayin kontenjan listesi ile ilgili detaylar bulunuyor. İşte il dışı tayin kontenjan listesi ve başvuru ekranı ile ilgili detaylar...

İL DIŞI KONTENJAN LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İl dışı kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı.

ÖĞRETMENLERİN 2020 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

A. Başvuru Şartları

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna

atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’ nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

şartları aranacaktır

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır

ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARIN DETAYLARI NELER?

1. Duyuruya ekli Ek- 1 23 İl Listesi’nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu

ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

3. 23 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacağından bu kapsamda başvuru yapacak öğretmenlerden bu Duyurunun “A. Başvuru Şartları” , “C. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler” ve “Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller” bölümlerindeki şartlarını taşıyanların hak kaybına uğramamaları için bu bölüm kapsamında başvuru yapmamaları gerekmektedir.

23 İL LİSTESİ

1 Adıyaman

2 Ağrı

3 Ardahan

4 Batman

5 Bingöl

6 Bitlis

7 Diyarbakır

8 Elazığ 9

Erzincan

10 Erzurum

11 Gaziantep

12 Hakkari

13 Iğdır

14 Kars

15 Kilis

16 Malatya

17 Mardin

18 Muş

19 Siirt

20 Şırnak

21 Şanlıurfa

22 Tunceli

23 Van