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29.04.2020 - 16:19 | | AA

İnönü Üniversitesi dezenfeksiyon kabini geliştirildi!

İnönü Üniversitesi Malatya Teknokentte bakterileri ve virüsleri insan bedeninden ve kıyafetlerden temizlemek amacıyla dezenfeksiyon kabini geliştirildi.

İnönü Üniversitesi dezenfeksiyon kabini geliştirildi!

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üretilen kabinin kullanıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde faaliyet yürüten Malatya Teknokent'te akademisyenlerin, bir firmanın iş birliğiyle dezenfeksiyon kabini geliştirdiğini söyledi.

Laboratuvarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon denetlemeleri için  kabinin denendiğini anlatan Kızılay, şöyle devam etti:

"Bu kabinin bu günlerde geliştirilmiş olması önem arz ediyor çünkü  dünyada büyük bir pandemi var. Ülkemiz ve şehrimiz bundan önemli ölçüde  etkilendi. Şimdi hayat normale doğru dönerken ülkeler ve insanlar acaba hayatı güvenli nasıl normale döndürebilirizin arayışında. Bu kabin arayışa cevap verebilecek bir kabin."

İnönü Üniversitesi dezenfeksiyon kabini geliştirildi

Dezenfeksiyon kabininin testlerden geçirildiğini aktaran Kızılay,  "Kabine girenler bakterilerden temizlenmiş ve arınmış olarak çıkıyorlar." dedi.

Firmanın Ar-Ge personeli Tuğçe Kaya da cihazı yaklaşık 1 ay önce  tamamladıklarını belirterek, "Cihazımızın İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi  Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda virüs ve bakteriler üzerinde testleri yapıldı.  Cihaz laboratuvarlarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, belediyeler ve  okul gibi kalabalık, virüsün daha çok yayılabileceği ortamlara hizmet etmek  amacıyla üretildi." diye konuştu.

Kabinin havaalanlarında da kullanılabileceğini vurgulayan Kaya,  cihazda insan sağlığına zararlı bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine  ekledi.

 

 

 

 

 

 

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