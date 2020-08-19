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19.08.2020 - 17:37 | | DHA

İnşaattan düşen kalıp ustası feci şekilde can verdi!

Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Suriye uyruklu Mahmut Muhammet (32), hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen kalıp ustası feci şekilde can verdi!

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce ailesiyle Suriye’nin İdlib kentinden gelen kalıp ustası Mahmut Muhammet, kalıp çaktığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybederek zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, 3 çocuk babası kalıp ustasının hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahmut Muhammet'in cansız bedeni, otopsi için ambulansla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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