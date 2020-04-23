İnteraktif Ne Demek? Tdk'ya Göre İnteraktiflik Nedir?

İnteraktif, kökeni İngilizceye dayanan bir sıfattır. Bu sıfat, en genel anlamı ile etkileşimli” manası taşımaktadır. Genellikle birbirlerinin özelliğini etkileyen etken iki maddeden her biri için kullanılmaktadır.

İnteraktif sözcüğü interaktiflik sözcüğünün de temelinde bulunmaktadır. Bu sebeple interaktifin kelime anlamı araştırılırken, bunun yanı sıra interaktiflik kelimesinin manasına da göz atılmaktadır. Bu terim günümüzde sosyal medya platformlarında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu kapsamda da interaktif iletişim kavramı ortaya çıkmıştır.

İnteraktif Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Birbiri üzerinde değişiklik yapma fonksiyonu bulunan, etkileşimli.

İnteraktiflik: İnteraktif olma durumu. Etkileşimlilik.

İnteraktif iletişim: Sosyal medya hesapları arasında ortaya çıkan etkileşim durumu.