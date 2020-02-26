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26.02.2020 - 12:02 | | DHA

İntihar eden ünlü iş adamının oğlunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı!

İstanbul Sarıyer’de kendilerine ait lüks villada intihar eden ünlü iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu A.A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

İntihar eden ünlü iş adamının oğlunun cenazesi Adli Tıp'tan alındı!

Cenaze dün otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Buradaki işlemlerin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından Kozlu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

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