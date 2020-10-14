iPhone 12 ne kadar? İşte iPhone 12 özellikleri ve fiyatı...

iPhone 12'nin merakla beklenen tanıtımı dün yapıldı.Apple telefonlarından iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı bulunuyor. Yeni modele aynı zamanda 5G teknolojisi de bulunuyor. iPhone 12 fiyatı açıklandı. İşte iPhone 12 fiyatları ve özellikleri...

iPhone 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

iPhone 12 ÖZELLİKLERİ

iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor.iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.eramik kaplama var ve 6 metreye kadar su geçirmiyor.

MAGSAFE

MagSafe ile Apple kablosuz şarja yeni bir standart getiriyor. MagSafe, gelişmiş yapısıyla dikkat çekerken, güçlü mıknatısıyla uyumlu aksesuarlarla sıkı şekilde bağlanacak ve şarj edilecek.

HomePod mini

HomePode Apple S5 işlemcisinden gücünü alıyor. Üst kısmında arka aydınlatmalı dokunmatik kontroller yer alıyor. HomePod mini, dört temel özelliğe sahip.