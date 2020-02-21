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21.02.2020 - 13:26 | | İHA

İş adamı aracında intihar etti

Samsun’da eski futbol kulübü başkanı ve iş adamı, otomobil içerisinde başına bir el ateş ederek intihar etti.

İş adamı aracında intihar etti

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde babasının köydeki evine kiralık otomobil ile giden iş adamı O.D., silahla başına bir el ateş etti. Kiralık aracı GPS’ten takip eden ve aracın uzun süre sabit noktada çalıştığını fark eden kiralama şirketi O.D.'yi telefonla aradı.

Telefonlara cevap alamayan kiralama şirketi yetkilisi olay yerine gittiğinde O.D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Şirket yetkilisi durumu, jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından iş adamının cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş adamı O.D.'nin kardeşinin de yıllar önce intihar ederek yaşamını sonlandırdığı ve O.D.'nin de kardeşinin mezarı yakınlarında intihar ettiği öğrenildi.

Minik Meryem, posteri önünde 'Atatürk, ne olur gel buraya gel' diye ağladıMersin'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı. Anne Büşra Orbay, cep telefonu kamerasıyla kızını çekerken, sakinleştirmeye de çalıştı.
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