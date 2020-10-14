İş insanına silahlı saldırı düzenlenmişti! O avukat tutuklandı...

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş, Levazım Mahallesi, Yenibahar Sokak üzerinde meydana geldi. Ünlü bir alışveriş merkezinde iş yeri ve ofisi bulunan avukat İbrahim Sapan, emlakçılık yapan bir arkadaşıyla, Levazım Mahallesi’nde bulunan bir villaya gitti

İş insanı Engin Musaoğlu'nun gazeteci Selahattin Duman ile ortak olduğu ve satışıyla ilgili uzun süredir sorunlar yaşanan ikiz villayı dolaşan İbrahim Sapan, ofisinde buluşmak üzere Musaoğlu ile randevulaştı. Bir süre sonra ofisine dönen Sapan, ofise gelen Musaoğlu ile tartıştı. Tartışma büyüyünce sokağa taştı ve kavga başladı. Kavga sırasında silahını çeken İbrahim Sapan bir el ateş etti. Sapan’ın tabancasından çıkan kurşun Musaoğlu'nun şoförü Kutlu Muhammet Olatunji’nin sol bacağına isabet etti. Yaralanan Olatunji silah sesine AVM den çıkan ve sokaktan geçen vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası İbrahim Sapan yaya olarak kaçıp kayıplara karışırken, hastanede polise ifade veren Olatunji ise patronuna ateş edildiği sırada araya girdiğini ve Sapan'ın silahından çıkan kurşunun bacağına isabet ettiğini söyledi.

İfade sonrası polis tarafından aranan İbrahim Sapan olaydan 4 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Olayda kullanılan ruhsatlı silahıyla teslim olan Sapan polise verdiği ifadede, Selahattin Duman'ın avukatı olarak görüştüğü Engin Musaoğlu'nun görüşmede kendisine sinkaflı sözler söylediğini, küfür ve tehditler savurduğunu, kravatından tutarak kendisini çektiğini ve şoförü Kutlu Muhammet Olatunji ile üçüncü bir kişinin kedisini darp ettiğini söyleyerek, “Engin tekrardan beni boğazımdan yakalayıp şoförü de sol çeneme yumruk atınca bende yanımda bulunan taşıma ruhsatlı tabancamı çıkartıp önce arkama baktım, arkanın çıkmaz sokak olduğunu görünce tekrardan bir adım geri atarak tabancanın ağzına mermiyi sürerek uzaklaşın dedim. Orada bulunan şahıslar üzerime gelmeye devam edince ve elimde gördükleri tabancanın küçük olduğunu görünce gerçek olduğunu inanmadılar. Hakaretlerine devam edince ve Engin elini bel hizasına doğru götürünce ben de Engin'in silah çıkartacağını düşünerek yere doğru bir el ateş ettim. Bu sırada bir

arbede yaşandı. Muhammet yere düştü” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Olaydan sonra ise AVM içerisindeki ofisine gittiğini söyleyen İbrahim Sapan, emniyetteki işlemlerin ardından bu gün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye çıkan Sapan mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konurken, Sapan'ı güvenlik kameralarının yalanladığı görüldü. Polis tarafından mahkemeye sunulduğu öğrenilen güvenlik kamera görüntülerinde Sapan'ın anlattığı gibi olayın yaşamasına kanaat getiren savcılığında kendisini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği öğrenildi. Olayın nedeninin ise polis soruşturmasına göre bir ikiz villadan kaynaklandığı öğrenildi. Emniyet ve taraf avukatlarından alınan bilgiye göre, yarısı eski gazeteci Selahattin Duman’a ait olan ikiz villanın satışı konusunda Musaoğlu ile uzun süredir sorun yaşayan Duman'ın geçtiğimiz aylarda satış işlemi için kızı aracılığıyla avukat Sapan'a vekalet verdiği ancak Engin Musaoğlu ile bir türlü anlaşmaya varamadığı öğrenilirken, Musaoğlu'nun avukatlarının ise kendileri ne Duman ve avukatı tarafından villayı almaları konusunda baskı yapıldığını ifade ettikleri öğrenildi.