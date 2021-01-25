‘İşkenceci tecavüzcü tutuklu yargılansın’

Antalya’da Ç.Y. adlı kadına cinsel saldırıda bulunan ve olayın travmasıyla intihara teşebbüs ederek yüzde 99,9 engelli kalmasına sebep olduğu öne sürülen Murat Kaya’nın serbest kalması kamuoyunda tepkilere neden oldu. Kadın hakları savunucuları, “Yapılan işkencedir ve işkence suçtur. Devletin artık kadın katillerine ve kadına şiddet uygulayanlara sıfır toleransı tanıması gerekiyor. Şahıs tutuklu yargılanmalı. Tutuklanmadığı takdirde, bu durumdan cesaret alan binlerce erkek var” diyor.

Antalya’da bir eğlence merkezinde çalışan bir çocuk annesi Ç.Y., 30 Eylül 2019’da iş bitimi taksi durağına bırakması için Murat Kaya isimli müşterinin aracına bindi. İddiaya göre durağı geçtiklerini söyleyen genç kadının araçtan inmesine izin vermeyen Kaya, onu Altınkale mahallesindeki marangozhanesine götürdü. Ç.Y.’yi dövmeye başlayan Kaya kıyafetlerini de zorla çıkardı. Can havliyle annesi H.B.’yi arayan genç kadın, ‘Anne ben ölüyorum. Oğluma iyi bak” dedikten sonra Murat Kaya, telefonu elinden aldı ve kadına cinsel saldırıda bulundu. Anne H.B.’nin ısrarlı aramaları sonrası telefonu açan Kaya, “Kızına şu an tecavüz ediyorum” dedikten sonra telefonu kapattı. İddiaya göre G.K. adlı çalışanını çağırarak, genç kadına zorla uyuşturucu kullandırttı. Ç.Y.’ye saatlerce cinsel saldırıda bulunan Kaya, genç kadının çantasındaki 850 lirayı da aldıktan sonra onu yolda bıraktı.

Polise şikayetçi olan Ç.Y.’nin uğradığı cinsel saldırı doktor raporlarına da yansıdı. Gözaltına alınan Kaya ve G.K. ifadelerinde kendilerine iftira atıldığını öne sürdü. Soruşturma başlatan polis, işyeri güvenlik kameralarının olayın gerçekleştiği tarih ve saat aralıklarının silindiğini tespit etti. Kamera kayıtlarının bir kısmı kurtarılırken, Kaya ve G.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Genç kadın ise yaşadığı travmanın etkisiyle intihara teşebbüs etti. Kardeşinin son anda kurtardığı Ç.Y. yüzde 99.9 engelli olarak solunum cihazına ve yatağa bağımlı hale geldi. Kaya’nın serbest bırakılması kamuoyunda tepkilere neden olurken, kadın hakları savunucuları da Kaya’nın kesinlikle tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi.

‘Yargının bakış açısı sıkıntılı’

Canan Güllü (Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı): Son yıllarda özellikle bir cezasızlık sisteminin arttığını ve yargının bakış açısında bir sıkıntının olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıldan az bir ceza aldıkları için tutuklama olmuyor. Biz yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. İstanbul Sözleşmesi uygulanmış olsaydı bu kişi tutuklu yargılanırdı ancak uygulanmıyor. Diğer taraftan yargı şiddetin tanımını bilmiyor. Kişi kendi hayatına kastetmiş. Yaşanan olayda rızaya dayalı herhangi bir durum yok. Bu kişinin tutuklu yargılanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı’nın bir önce amasız fakatsız sözleşmelerine sahip çıkması ve uygulaması gerekiyor.

‘Yapılan işkencedir ve işkence suçtur’

Hülya Gülbahar (Avukat): Bu kadına yapılan TCK’da işkence olarak geçiyor. 1 Haziran 2005’ten beri Türkiye’de kadına karşı şiddet sistematik olduğundan beri işkencedir. İşkence insanlık suçudur ve zaman aşımı da olmaz. Yapılan eziyetin 5 yıla kadar cezası var ama burada yapılanlar bunların ötesinde. Tecavüz, yaralama, hakaret, kişi hürriyetini tahdit etmek bunların da ayrı ayrı cezaları var. Bunların da eklenmesi gerekiyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında bu adamın tutuksuz yargılanma ihtimali yok. Bu cezasızlık durumu erkeklere cesaret veriyor. Kadın katillerine ve kadına şiddet uygulayanlara sıfır tolerans gösterilmeli.

‘Serbest kalmasından erkekler cesaret alır’

Saadet Özkan (Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM)Başkanı): Burada her şeyden önce cinsel saldırıya uğramış ve ölüme itilmiş bir kadın var. Ancak bunları bu kadına yaşatan kişi tutuklanmamış. Toplumun adalete olan inancı ve güveni zedeleniyor. Yargının bu gibi olaylarda eksiklerinin giderilmesine ve bir düzene sokulmaya ihtiyacı var. Ortada yaşanan bir gerçek var ve kadın yatağa bağımlı halde ama şahıs serbest neden? Bu şahsın kesinlikle tutuklanması gerekiyor. Tutuklanmadığı takdirde, bu durumdan cesaret alan binlerce erkek var.”