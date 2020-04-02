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02.04.2020 - 17:24 |

İşler Güçler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İşler Güçler dizisi tekrar bölümleri ile yeniden ekrana geliyor

İşler Güçler dizisi tekrar bölümleri ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanıyor. 28 Haziran 2012 yılında yayınlanmaya başlanan İşler Güçler dizisi bu akşam tekrar bölümleri ile yeniden ekrana gelecek. Dizinin tekrar bölümlerini izleyecek olan ekran başındaki seyirciler İşler Güçler dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya devam ediyor. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

İşler Güçler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İşler Güçler dizisi tekrar bölümleri ile yeniden ekrana geliyor

İşler Güçler dizisi bu akşam tekrar bölümleri ile ekrana gelmeye başlıyor. Star TV ekranında 28 Haziran 2012 yılından itibaren yayınlanmaya başlanan İşler Güçler dizisinin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Sadi Celil Cengiz gibi isimler yer alıyor. İşte İşler Güçler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler...

İŞLER GÜÇLER DİZİSİ KONUSU

İşler Güçler, 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de Modern Muzip Yalanlar sloganıyla yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'in paylaştığı, üç oyuncunun yaşam öyküsünü anlatan Türk, komedi televizyon dizisidir.Yaz sezonunun sonlarına doğru biteceği söylentilerine rağmen gelen yoğun ilgiyi dikkate alan Star TV yönetimi 2012 yaz sezonunun bitmesiyle dizinin 2012 - 2013 yayın yılında da yayınlanmaya devam edeceğini açıklamıştır. Ve dizinin son bölümü "4 Haziran 2013"te yayınlanarak final yapmıştır.

Ahmet, Murat ve Sadi film çekme hayalleri kuran ve parayı toplamak için 'Meslek Hikâyeleri' adlı belgesel programında sunuculuk yapan üç aktördür. Amaçları bu programdan para topladıktan sonra gişe rekorları kıracak bir film çekmektir fakat çektikleri program yayınlanmayınca daha iyi bir bölüm çekmek için kolları sıvarlar.

Ahmet, başrol oynadığı günlerin özlemini çekmekte, mazideki başarılarının göz ardı edilmesinden şikayet etmektedir. Kendisinin artık tanınmadığını düşünmekte ve bu yüzden herkese sitem etmektedir.

Murat, mesleğinin gereklerini yapmaya çalışırken , kendisini terk etmiş olan eski sevgilisiyle beraber çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır.

Sadi, gümrük memurluğunu oyuncu olmak için bırakmış, para dertleri ve ailevi sorunlarla uğraşmaktadır. Figüranlık yaptığı dizisinden başka gelir kaynağı olmayan Sadi için 'Meslek Hikayeleri'nin yayınlanması ve ücretlerini almaları çok önemlidir. Bu sırada programın yapımcısı ve yapım ekibi işleri güçleştirmektedir.

İŞLER GÜÇLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ahmet Kuralkendisi
Murat Cemcirkendisi
Sadi Celil Cengizkendisi
Hürriyet ÖzkılıçMelek (Ahmet Kural'ın Menajeri)
Salih BilenResepsiyonist Mesut
Yeliz ŞarTülay (Murat Cemcir'in Menajeri)
Murat AkkoyunluŞenol Baytar / Çorapçı
Ceren MorayZehra Cengiz
Nazlı TosunoğluSadi'nin Halası
Şinasi YurtseverYapımcı Hakkı
Burak SatıbolSalih Abi
Gaye GürselFeride Gansız
Korhan HerduranVedat
Yılmaz GrudaRüstem Abi
Açalya Samyeli DanoğluZeynep Şimşek
Melike EmiroğluAşkın Özdemir
Arzu OruçHale
Berna KoraltürkPınar
Ayhan TaşAntrenman Koçu Münir
Ahmet DursunBoomcu Onur
Barış YıldızTekin Fırtına
Yakup Yavuz SarıyıldızÖzgür Bal
Adnan ŞurOsman Taşçelik
Ezgi AsaroğluAslı Baytar
Murat SerezliVolkan Atçıl
Büşra PekinEcevit Tersyatan
Tuğçe KurşunoğluSerpil
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