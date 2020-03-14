14.03.2020 - 10:12 | | DHA
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda sis; Tarabya'da göz gözü görmüyor
Ä°stanbul'da gece saatlerinden itibaren gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlayan sis, etkisini gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde de gÃ¶stermeye devam ediyor. Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n bazÄ± kesimlerinde sis nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi kÄ±saldÄ±. Tarabya'da deniz yÃ¼zeyinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi birkaÃ§ metreye kadar indi.
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n bazÄ± kesimlerinde sis nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi kÄ±saldÄ±. Tarabya'da deniz yÃ¼zeyinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi birkaÃ§ metreye kadar indi.
Â
Irak'tan gelen Türk iÅŸçiler, Ankara'da karantinaya alÄ±ndÄ±Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'tan havalanarak Ankara'ya inen uçaktaki 57 Türk vatandaÅŸÄ±, hastanede karantinaya alÄ±ndÄ±.Dün BaÄŸdat'tan havalanan yolcu uçaÄŸÄ±, akÅŸam saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±. Burada yapÄ±lan kontrolde uçakta, Türkiye'den BaÄŸdat'a çalÄ±ÅŸmaya giden Türk inÅŸaat iÅŸçilerinin olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Önce Türk iÅŸçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polis ekipleri uçaÄŸÄ±n çevresinde güvenlik önlemi aldÄ±. YapÄ±lan görüÅŸmelerin ardÄ±ndan iÅŸçilerin, koronavirüs riskine karÅŸÄ± Ankara'da hastanede gözlem altÄ±na alÄ±nmasÄ±na karar verildi.