MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Boğazı’nda skandal korona eğlencesi!
ABONE OL
12.11.2020 - 10:42 | | İHA

İstanbul Boğazı’nda skandal korona eğlencesi!

İstanbul Boğazı’na açılan bir teknede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen eğlencede ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Boğazı’nda skandal! Utanmadan iç içe...
İstanbul Boğazı’nda skandal! Utanmadan iç içe...
İstanbul Boğazı’nda skandal! Utanmadan iç içe...
Haberin Tüm Fotoğrafları

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, İstanbul Boğazı’na Kabataş iskelesinden dün saat 19.30 sıralarında açılan bir teknede akşam saatlerinde skandal görüntüler kaydedildi.

EĞLENCEDE GÖBEK ATIP HALAY ÇEKTİLER

Teknede korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Eğlenceye katılanlar eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Eğlencede müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

TEKNEDE NARGİLE DAHİ İÇTİLER

Çalışanların dahi maske takmadığı “korona eğlencesinde” yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan teknede yasağa rağmen nargile içilmesi de dikkat çekti.

Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattıSakarya’da iddiaya göre sahte kimlik kullanan bir kişi yaklaşık bir yıldır aynı evde kaldığı ve ev alma hayali kuran arkadaşının 10 yılda biriktirdiği 130 bin lirasını çalarak kayıplara karıştı. Mağdur olan Celal Yardımcı, “10 yıl biriktirdiğim param 1 saat içerisinde gitti ve şuanda sadece hayalini kurduğum eve bakmakla yetiniyorum” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Ayda'nın babası Uğur Gezgin Cünet Özdemir'e konuştu

Son dakika... Ayda'nın babası Uğur Gezgin Cünet Özdemir'e konuştu

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri açıklandı! KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri açıklandı! KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet