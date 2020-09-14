İstanbul Büyükşehir’den Kadın Şiddet Hattı

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, büyükşehirin sorumluluğunda bir kadın sığınma evinin bulunduğunu anlatan Arslan şu bilgileri verdi:



“Prestijli bir mekanı kadın sığınma evi planladık. Ruhsat için aile bakanlığına başvurduk. İşlemleri sürerken salgın dönemi patladı. Henüz ruhsat işlemleri tamamlanmamıştı ama olağanüstü durumlar vardı, zor durumda olan kadınlar vardı. Biz kabule başladık. 40 odası var. Yönetmeliğe göre en az 20 en fazla 40 kadın kabul edebiliyoruz. O çerçevede biz hizmete başladık.



Şu anda faydalanan önemli sayıda kadınımız var. İkinci sığınma evi için arsa arayışındayız. İstasyon sığınma evlerini acilen hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aslında sığınma evine almaya koşulları çok uygun değil ama hayati tehlikesi var. Ya da gizli olması gerekiyor. Bir de bunu destekleyecek şekilde kadın şiddet hattı da kurma çalışmalarımız da sürüyor. Bu yıl bitmeden iki istasyon sığınma evi ve Şiddet Hattı’nı hizmete sunacağız.”



