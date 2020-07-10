İstanbul Film Festivali 2020 filmler | İstanbul film Festivali ne zaman, nerede, online bilet ne kadar, nasıl alınır?

Filmseverlerin yakından takip ettiği İstanbul Fil Festivali ile ilgili tüm merak edilenler cevap buldu. İstanbul Film Festivaline katılmak isteyenler, bilet fiyatlarını ve filmlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte İstanbul Film Festivali 2020 fiyatları ve filmleri...

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 2020 NE ZAMAN?

39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Festivali 17-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 2020 BİLETİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

Bilet işlemleri etkinlik öncesi çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, QR kodlu biletler seyirci/katılımcıların cep telefonlarına ya da e-posta adreslerine iletilecektir.

Mekânda bilet satışı yapılmayacak ve gişe hizmeti verilmeyecektir.

Mekâna girişte QR kodlu biletini gösteremeyen seyirci/katılımcılar mekâna alınamayacaktır.

İstanbul Film Festivali biletleri online olarak filmonline.iksv.org sitesi üzerinden alınabilecek.

Tüm biletler kapasiteyle sınırlıdır.

Çevrimiçi Gösterim Uzun Metraj Tek Film: 9,00 TL

Çevrimiçi Gösterim Uzun Metraj Kombine: 69 TL

Kısa Film Kombine: 29 TL

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Biletleri: 40 TL

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 2020 FİLMLER

-Bina / Orçun Behram

-Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal

-Topal Şükran’ın Maceraları / Onur Ünlü

-Uzak Ülke / Erkan Yazıcı

-Şair / Mehmet Emin Yıldırım

-Bilmemek / Leyla Yılmaz

-Plaza / Anıl Gelberi

-Nasipse Adayız / Ercan Kesal

-Körleşme / Hacı Orman

-Ceviz Ağacı / Faysal Soysal

-Soluk / Özkan Yılmaz

İSTANBUL FİLM FESTİVALİ 2020 NEREDE OLACAK?

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin terasında açık hava sineması kurularak gerçekleştirilecek.

MEKÂNA GİRİŞ

Mekân, etkinlik başlama saatinden 1 saat önce hazır hale getirilecek ve etkinlik başlama saatinden önce mekâna kademeli olarak misafir alımlarının başlatılması sağlanarak kalabalık oluşumu engellenecektir.

Seyirci/katılımcıların COVID-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirilmeleri amacıyla mekân girişinde ve kolayca görülebilecek yerlerde uyulması gereken kuralları için görsel/yazılı bilgilendirme panoları asılacaktır.

Seyirci/katılımcılara, girişte temassız ateş ölçümü uygulanacak, 37,5 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde seyirci mekâna alınmayarak bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacaktır.

Mekân girişinde el antiseptiği bulundurulacak ve seyirci/katılımcıların ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanacaktır.

Seyirci/katılımcıların tesise maske ile girmeleri gerekmektedir. Maskesi olmayan ya da maskesini değiştirmek isteyen izleyicilerin kullanabilmesi için mekânda maske bulundurulacaktır.

Mekânda otopark/vale hizmeti verilmeyecektir.

MEKÂN İÇİNDE

Seyirci/katılımcıların içeride bulundukları süre boyunca maske takmaları gerekmektedir. Bununla ilgili yazılı ve sesli uyarılar/anonslar yapılacaktır.

Mekân giriş ve çıkışları, danışma ve büfe bölümleri ile kadın-erkek tuvaletlerinde sıra oluşmasının engellemesine yönelik sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacaktır.



Mekânda vestiyer hizmeti verilmeyecektir.



Mekândaki tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak, uygun sıklıkta yapılacak ve bu uygulamaların kayıtları SSM tarafından tutulacaktır.

AÇIK HAVA SİNEMASI

Açık Hava Sineması bölümünde kapasite her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenecek, oturma grupları seyrekleştirilerek sandalye araları iki kişi arası 1 metre mesafe bırakılacak şekilde düzenlenecektir.

Film gösterimlerinden 45 dakika önce seyirci koltuklarının elle temas eden yüzeyleri uygun ürünle dezenfekte edilecektir.

Gösteri bitiminde kalabalık oluşumunun engellenmesi amacıyla yönlendirici duyurular yapılacaktır.

GÖSTERİMLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Film gösterimlerinin başlamasından sonra alana izleyici alınmayacak ve geç kalan izleyicilere bilet iadesi yapılmayacaktır. Girişlerde sorun yaşamamak için izleyicilerimizin seansa vaktinde yetişmek üzere titizlik göstermelerini önemle rica ederiz.

Yasal düzenlemeler uyarınca film gösterimlerimiz, aksi belirtilmediği sürece 18+ uygulamasına tabidir. Yaş kontrolü için bazı izleyicilerimizden kimliklerini göstermeleri talep edilebilir.



Salon girişlerinde artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle, izleyicilerimizin yanlarında el çantasından büyük çanta bulundurmamasını önemle rica ederiz. Bavul ve büyük sırt çantaları mekâna kabul edilmeyecektir. Vestiyer hizmeti verilmeyeceğini hatırlatırız.

Gösterim sırasında kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. kayıt cihazlarıyla kayıt yapılması yasaktır. Kayıt cihazları salonlara alınmayacaktır.

Her ayrı gösterim için Siyah, Beyaz, Kırmızı ve Turuncu Lale üyeleri iki (2), Sarı Lale üyeleri bir (1) adet bilet için indirim alabilirler.

Bir seansa bir kişi en fazla 6 bilet alabilir.



Gösterimler sırasında ara verilmeyecektir.



Elde olmayan nedenlerden ötürü programda değişiklik yapılabilir.



Programda değişiklik yapılmadığı sürece bilet iadesi yapılmaz.



Mekânda belirtilen alanlar dışındaki yerlere ve filmin izleneceği alana alkol ve alkollü içeceklerle girmek, tütün veya tütün ürünlerinin tüketilmesi veya elektronik sigara kullanılması yasaktır.



Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olanlar arasında uygulanmaz.

SANATÇI VE PERSONEL

Mekânda çalışan ekiplerin tümü maske ve siperlik takacaktır. Gerekli kişilerin eldiven takması da sağlanacaktır.

Film gösterimleri sonrası gerçekleştirilecek sohbet ve törenler sahne büyüklüğüne göre sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenecektir.