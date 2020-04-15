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15.04.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

İstanbul’da 3.8’lik deprem | ‘Büyük bir tehlike beklemiyoruz’

İstanbul’da gece yarısı meydana gelen 3.8’lik deprem vatandaşları korkuttu. Uzmanlar ise, depremin meydana geldiği Karadeniz’in Arnavutköy açıklarındaki fayların büyük bir tehlike yaratmayacağını belirterek, “Endişe edilecek bir durum yok” diyor.

İstanbul’da 3.8’lik deprem | ‘Büyük bir tehlike beklemiyoruz’

Büyük Marmara depreminin beklendiği İstanbul’da önceki gece yarısı meydana gelen deprem, korkuya neden oldu. Depremin büyüklüğünü, Kandilli Rasathanesi 4.1, AFAD ise 3.8 olarak açıkladı.

Milliyet’e konuşan uzmanlardan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Karadeniz’deki depremin Marmara Denizi’nde beklenen depremle bir ilgisi yok. Bu bölgede sık sık depremler olmuyor. Olursa da ancak bu büyüklükte oluyor. Şimdiye kadar daha büyüğüne denk gelmedik. Kıta platformu dediğimiz denizin altındaki bir kıta sahanlığı üzerinde meydana gelen bir depreme benziyor. Buralarda elbette faylar var. Fakat büyük faylar yok. Dolayısıyla buralardan büyük bir tehlike beklemiyoruz” İfadelerini kullandı.

‘Endişe etmeyin’

Karadeniz bölgesinde bu tür depremleri üretecek faylar olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da şunları söyledi: “Karadeniz bölgesinde bu depremleri üretecek faylar var. Anadolu levhası, Arap ve Afrika levhasının sıkıştırmasıyla Avrasya levhasıyla sıkışan bir bölge. Dolayısıyla Karadeniz boyunca uzanan Kuzey Anadolu Fay zonunda bu tür depremleri oluşturuyor. Marmara depremi ile bir bağlantısı yok. Uzak depremler birbirini tetiklemez. 3.8 ve 4.1 arasında büyüklük farkı var. Bunun açığa çıkan gerilmesi de çok büyük değildir. O yüzden vatandaşların buna bakıp endişe etmemesi lazım.” 

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