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09.11.2020 - 11:55 | | DHA

İstanbul'da 4 ilçedeki uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul'da 4 ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 215 kilogram eroin, 6 kilo 500 gram kokain, çok sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan bitki parçaları ile geçirildi. Polis kamerasına da yansıyan operasyonlarla ilgili 5 kişi tutuklandı.

İstanbul'da 4 ilçedeki uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. 1 Kasım ile 6 Kasım arasında narkotik ekipleri Zeytinburnu, Bakırköy, Esenyurt, Pendik ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 215 kilo 680 gram eroin, 6 kilo 500 gram Kokain, 91 kilo 750 gram bonzai yapımında kullanılan bitki parçaları, 2 kilo 486 gram Bonzai, 3 kilo 800 gram toz esrar, 2 kilo 211 gram hint keneviri bitki parçaları,1.250 adet captagon hap, uyuşturucu etkisi yaratan 3 parça halinde 41 gram sihirli mantar, 5 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan aparat, 7 adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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