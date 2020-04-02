SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, Bilkent YerleÅŸkesi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 1 Nisan 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, corona virÃ¼s son durumu anlattÄ±. Ãœlkemizde corona virÃ¼sten Ã¶len sayÄ±sÄ± 277'ye yÃ¼kseldi. Ãœlkemiz vaka sayÄ±sÄ± ise 15.679 oldu. Corona virÃ¼sten iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 333 olarak duyuruldu. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca TÃ¼rkiye geneli yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama sonrasÄ±nda 81 ilde corona virÃ¼sÃ¼n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±ndan bahsetti. Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m iller merak konusu oldu. Peki Ä°stanbul'da corona virÃ¼sten kaÃ§ kiÅŸi Ã¶ldÃ¼? Ä°ÅŸte Corona virÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± Ä°stanbul...

Ä°STANBUL'DA CORONA VÄ°RÃœSTEN KAÃ‡ KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ?

Ä°stanbul'da corona virÃ¼s nedeniyle Ã¶len kiÅŸi sayÄ±sÄ± 1 Nisan 2020 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ itibariyle 117 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°STANBUL'DA CORONA VÄ°RÃœS VAKA SAYISI KAÃ‡?

Ä°stanbul'daki vaka sayÄ±sÄ± 8 bin 852, yÃ¼zde 60'lara yakÄ±n olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

CORONA VÄ°RÃœS TÃœRKÄ°YE HARÄ°TASI

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