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04.11.2020 - 04:36 | | DHA

İstanbul'da feci kaza! Bariyerlere ok gibi saplandı

Sarıyer'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Berke Erkan yönetimindeki 34 PV 6837 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İstanbulda feci kaza Bariyerlere ok gibi saplandı


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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