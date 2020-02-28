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28.02.2020 - 17:14 | | DHA

İstanbul'da 'Kurt Kapanı' denetimi!

İstanbul’da oluşturulan çeşitli kontrol noktalarında "Kurt Kapanı 2020-2" denetimleri yapıldı.

İstanbul'da 'Kurt Kapanı' denetimi!

Denetimlere, ilçelerin emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini Özel harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi ve Taksim'de oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda kullanıldı.

 

 

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