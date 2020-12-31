31.12.2020 - 13:31 | | DHA
İstanbul'da şaşırtan kuyruk! Saatlerdir bekleyen var
Şişli'de yılbaşı gecesi hazırlığı yapan vatandaşlar, mezecilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bu akşam yeni yılı evinde geçirecek olanlar alışveriş yapmak için dışarı akın etti. Kurtuluş’ta mezecilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir saattir kuyrukta beklediğini söyleyen bir kişi “Burası Kurtuluş’un eski bir mezecisi. Biz de sıraya rağmen bekliyoruz. Evde yapamadığımız bazı mezeler için bu kuyrukta beklemeye değer. Yeni yılda herkese sağlık mutluluk diliyorum” dedi.
Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.