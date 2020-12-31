İstanbul'da şaşırtan kuyruk! Saatlerdir bekleyen var

Bu akşam yeni yılı evinde geçirecek olanlar alışveriş yapmak için dışarı akın etti. Kurtuluş’ta mezecilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bir saattir kuyrukta beklediğini söyleyen bir kişi “Burası Kurtuluş’un eski bir mezecisi. Biz de sıraya rağmen bekliyoruz. Evde yapamadığımız bazı mezeler için bu kuyrukta beklemeye değer. Yeni yılda herkese sağlık mutluluk diliyorum” dedi.