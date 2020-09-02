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02.09.2020 - 13:18 | | DHA

İstanbul'da şaşkına çeviren manzara! Lüks arabayla gelip...

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı.  Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

İstanbul'da şaşkına çeviren manzara! Lüks arabayla gelip...

İstanbul Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini  yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.

Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü.  Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu  kamerası ile satış anını görüntüledi.  

Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.  Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.

İstanbulda şaşkına çeviren manzara Lüks arabayla gelip...

Önce kediyi tekmeledi, ardından o anları görüntüleyen kadına saldırdıİstanbul Kadıköy'de işe gittiği sırada sokakta kediyi tekmeleyen bir kadın olduğunu gören Esra Yılmaz duruma tepki gösterdi. Kediyi darp eden kadın, cep telefonuyla o anları görüntülemek isteyen Yılmaz'ı darp etti.
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