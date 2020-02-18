İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Şubat Kağıthane, Sarıyer su kesintisi

İstanbul'da 10:00'da başlayan su kesintisinin ardından durumdan haberi olmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek, sular neden kesildi sorularına yanıt aramaya başladı. İSKİ tarafından günler öncesinden yapılan açıklamada zorunlu bakım onarım çalışmaları kapsamında Kağıthane ve Sarıyer'de bir gün sürecek kesinti bu sabah itibariyle başladı. Peki Sular ne zaman gelecek. İşte İSKİ tarafından yapılan o açıklama...

Çeliktepe – Ayazağa, Çeliktepe – Seyrantepe – 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım - onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK OLAN İLÇE VE MAHALLELER

Kâğıthane İlçesi: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim(Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

Sarıyer İlçesi: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.