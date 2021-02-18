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18.02.2021 - 09:55 | | DHA

İstanbul'da yayaların buzlu yolla imtihanı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde don ve buzlanma yaşandı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan yolları ve merdivenleri geçmek için büyük çaba harcadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından gece buzlanma ve don meydana geldi.

Kağıthane'de dik yokuşlarda yürümek isteyenler ayakta durmakta güçlük çekti. Merdiven korkulularını tutarak ilerlemeye çalışan bazı vatandaşlar düşmekten kurtulamadı.

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