18.02.2021 - 09:55 | | DHA
İstanbul'da yayaların buzlu yolla imtihanı
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde don ve buzlanma yaşandı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan yolları ve merdivenleri geçmek için büyük çaba harcadı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından gece buzlanma ve don meydana geldi.
Kağıthane'de dik yokuşlarda yürümek isteyenler ayakta durmakta güçlük çekti. Merdiven korkulularını tutarak ilerlemeye çalışan bazı vatandaşlar düşmekten kurtulamadı.
Aile Sağlık Merkezinde rezalet! Pantolununu indirip çalışanlara küfrettiŞoke eden olay Diyarbakır'da yaşandı. Bir kişi 65 yaş üstü kişilere koronavirüs aşısı yapıldığı sırada Aile Sağlığı Merkezine geldi. Pansuman odasına giren kişi pantolununu indirdi. Gelen son dakika haberine göre; hemşire Sermin Yokuş yaşanan o anları anlattı. İşte haberin detayları...