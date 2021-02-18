İstanbul'da yayaların buzlu yolla imtihanı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından gece buzlanma ve don meydana geldi.

Kağıthane'de dik yokuşlarda yürümek isteyenler ayakta durmakta güçlük çekti. Merdiven korkulularını tutarak ilerlemeye çalışan bazı vatandaşlar düşmekten kurtulamadı.



