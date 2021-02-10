MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi! Polis helikopteri destek verdi
ABONE OL
10.02.2021 - 12:49 | | DHA

İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi! Polis helikopteri destek verdi

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 2021 yılının 5’inci Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi! Polis helikopteri destek verdi

İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı 5’inci Yeditepe Huzur Denetiminde özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri  yerde denetim yaparken, polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. 

Denetim noktalarından biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi'ydi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Öte yandan Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin GBT sorgulaması da yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Bozo" araçlarda arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Antalya'da feci kaza! Kamyon şoförü can verdiAntalya'nın Akseki ilçesinde yaşanan kaza sonucu kamyon menfeze devrildi. Domates ve biber yüklü kamyonun sürücüsü ise hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İkisi de, 'Benim karım' diyor! Soluğu mahkemede aldılar

İkisi de, 'Benim karım' diyor! Soluğu mahkemede aldılar

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet