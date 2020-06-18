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18.06.2020 - 15:36 | | DHA

İstanbul'dan taziyeye geldi, corona olduğu çıktı! Köy karantinaya alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü, İstanbul'dan bir yakınının taziyesi için gelen kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alındı.

İstanbul'dan taziyeye geldi, corona olduğu çıktı! Köy karantinaya alındı

İstanbul'dan, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 379 kişinin yaşadığı Geçitli köyüne bir yakının taziyesi için gelen kişi, corona virüs belirtileri gösterince sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişi hastanede tedaviye alındı.

Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köy, 14 gün karantinaya alındı.

Köy giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

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