İstanbulkart hes kodu yükleme ve tanımlama nasıl yapılır? Akbile hes kodu yüklemede son gün ne zaman, zorunlu mu?

İstanbulkart veya akbil olarak bilinen ve toplu taşımada yolculuk yapabilmek için kullanılan kartlara artık hes kodu da yüklenecek. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından her vatandaş adına alınan HES kodu, İstanbulkarta yüklenecek. Böylelikle koronavirüs karantinasında olması gereken vatandaşlar yolculuk yapamayacak. Peki İstanbulkart hes kodu yükleme ve tanımlama nasıl yapılır? Akbile hes kodu yüklemede son gün ne zaman?

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEME NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numarası, ad, soyadı, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası, telefon numarası ve HES kodu girilmesi isteniyor. Ardından ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' butonuna basmanız yeterli oluyor.

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



İSTANBULKART HES KODU EKLEME SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkarta hes kodu ekleme işleminde son gün 15 Ocak.

İBB'DEN BİLGİLENDİRME MESAJI

"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkartı'nızla HES kodunuzu eşleştirin yolda, durakta kalmayın."