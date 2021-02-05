İstanbul’un nüfusu ilk kez bu yıl azaldı

Türkiye’nin nüfusu, 2020’de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızı, 2019’da binde 13,9 iken 2020’de binde 5,5’e geriledi. 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

İstatistiklere göre, yaşlı nüfus ve ortanca yaş yükseldi. İstanbul’un nüfusu da 2020’de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü ve Türkiye’nin kayıtlı istatistik tarihinde ilk kez azalmış oldu.

Erkekler yüzde 50.1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları”nı açıkladı. Buna göre, 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan ülke nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2019’da binde 13,9 iken 2020’de binde 5,5’e geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019’daki yüzde 92,8’lik orandan 2020’de yüzde 93’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2’den yüzde 7’ye düştü.

En kalabalık il İstanbul

İstanbul’un nüfusu 2020’de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Bu nüfusun 7 milyon 750 bin 836’sını erkekler, 7 milyon 711 bin 616’sını ise kadınlar oluşturdu.

Nüfusun yüzde 18,49’unun ikamet ettiği Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’un nüfusu, 2020’de ilk kez azalmış oldu.

TÜİK verilerine göre İstanbul’un nüfusu 2000’den 2020’ye kadar sürekli artış gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mülga istatistik kurumu Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) verilerinden aktardığı 1927-2000 yılı istatistikleri de dikkate alındığında, İstanbul’un nüfusu 1927’den beri ilk kez artmamış, azalmış görünüyor.

En yüksek ortanca yaş

İstatistiklere göre, yaşlı nüfus ve ortanca yaş yükseldi. Türkiye’de 2019’da 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7’ye yükseldi. Sinop’un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop’u 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2020 yılında yüzde 67,7 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 22,8’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den yüzde 9,5’e yükseldi.

Yabancı sayısı düştü

Yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.