İstihdam Nedir? Tdk'ya Göre İstihdam Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?
İstihdam kelimesi genellikle işverenler tarafından ya da devlet tarafından yapılan işlerde ortaya atılmaktadır. Genellikle personel ve çalışanları ilgilendiren bu kelimenin manası hakkında bazı yanılgılar oluşmaktadır. Bu yanlış kelime anlamlarının giderilebilmesi için istihdam kelimesinin manasını sizler derledik. İstihdamın kısaca kelime anlamı nedir, istihdam ne demek ve TDK sözlüğünde istihdam var mı? Sorularına cevapları derledik.
İstihdam kavramı çoğu kelimeyle benzer biçimde Türkçeye Arapça dilinden geçmiştir. Bu kelimenin kullanıldığı alanların başında ülkelerin ekonomisi gelmektedir. Bu kavram ülkenin elinde bulunan üretim ögelerinin, teknolojik düzeye göre hangi miktarda kullanıldığını belirtmektedir.
İstihdam dar ve geniş olmak üzere iki farklı şekilde ele alınabilmektedir. Dar manada istihdam, üretim sürecinin sadece çalışanlar üzerinden devam etmesidir. Geniş manada ise; sermaye, emek ve toprak gibi diğer faktörler de ele alınmaktadır.
İstihdam Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Herhangi bir kişiyi bir iş ya da görev için kullanmak.
İstihdam etmek: Bir ülkenin elinde bulundurduğu mevcut iş gücünü, ekonomik faaliyetler doğrultusunda hiç durmadan, sürekli bir şekilde çalıştırması.