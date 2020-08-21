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21.08.2020 - 09:41 | | İHA

İstiklal Caddesi’nde itfaiyeden sansar operasyonu

İstiklal Caddesi’nde kedinin mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler, kedi kurtarma diye geldikleri yerde, sansar ile karşılaşırken, vatandaşlar o anları film izler gibi izledi.

İstiklal Caddesi’nde itfaiyeden sansar operasyonu

Olay, dün öğle saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Galatasaray Lisesi önünde bulunan giriş kapısının üzerinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

KEDİ DİYE GELDİLER SANSAR  ÇIKTI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç merdiveni ile kapının üst kısmına çıktı. Burada kedi arayan ekipler sansar ile karşılaştı. Sansarın yuvasının burada olduğunu fark eden itfaiye ekipleri daha sonra müdahale etmeden olay yerinden ayrıldı.

VATANDAŞLAR O ANLARI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

İtfaiye ekiplerinin kedinin mahsur kaldığı ihbarını alarak olay yerine geldiklerin de sansar ile karşılaşmasını ise İstiklal Caddesi üzerinden geçen vatandaşlar film izler gibi izledi.

Öte yandan Galatasaray Lisesinin karşısında bulunan bir binanın balkonundaki turistlerin ise el ve kol işaretleri yaparak itfaiye ekiplerine yardımcı olduğu görüldü

İstiklal Caddesi’nde itfaiyeden sansar operasyonu

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