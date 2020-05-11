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11.05.2020 - 22:54 | | DHA

İsveç'ten ambulans uçakla getirilmişti! Emrullah Gülüşken'den sevindiren haber

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

İsveç'ten ambulans uçakla getirilmişti! Emrullah Gülüşken'den sevindiren haber

İsveç'in Malmö kentinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen 4 çocuk babası Emrullah Gülüşken (47), kızlarının sosyal medyadaki çağrısının ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmiş ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakıma yatırılarak gerekli tedavileri uygulanan Gülüşken, durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alınarak izlenmeye devam edildi. Uygulanan tedavi sonrası virüsü yenen Gülüşken'e ayrıca karaciğer ile diyabet tedavisi de uygulandı. Serviste yapılan tedavisinin ardından değerleri düzelen Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinden taburcu edildi.

İsveçten ambulans uçakla getirilmişti Emrullah Gülüşkenden sevindiren haber

 

 

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