Son dakika: İtalya'da bulunan Türk akademisyen dehşete düşürdü! Boğularak ölüyorlar

Son dakika haberi: İtalya'da bir üniversitede biyoloji departmanında araştırma görevli olarak çalışan Senem Önen, İtalya'daki yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili merak edilenleri anlattı. Salgının grip gibi algılanmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen Önen "Salgın çok ağır seyrediyor, yakalanan kişi son durumda nefes darlığından yani boğularak ölüyor" dedi.

"VİDEOLARI GÖRMÜYORSUNUZ"

İtalyanların sosyal medyada yayılan balkonda şarkı söylemelerine de değinin Önen "Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Bir şekilde morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar ama hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz. Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz" dedi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 1809'A YÜKSELDİ

Ülkede, üç hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip corona virüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.

İTALYA'DA DURUM KORKUNÇ!

Avrupa'da korku seviyesini artırırken, "İtalya'da başka bir şey mi yaşanıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Ancak, İtalya agresif önlemler almakta diğer Avrupa ülkeleri gibi gecikti. Virüs, İtalya'ya, yurt dışından gelen tur gemisi yolcuları ile giriş yaptıktan sonra ülke içinde insandan insana hızla bulaştı. Sağlık tesislerinin yetersizliği nedeniyle de ülke genelinde büyük eleştiri toplayan yöntemler uygulanıyor. Enfekte olan yaşlı sayısı da oldukça fazla olduğu için, vaka sayısına oranla ölüm sayısı diğer ülkelere göre yüksek seyrediyor.