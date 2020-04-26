İtilaf Ne Demek? Tdk'ya Göre İtilafçı Ve İtilaf Etmek Kelime Anlamı Nedir?

Kelimelerin doğru anlamını bilmek hem yazı hem de konuşma dilinde doğru iletişim kurabilmenin tek yoludur. Yanlış anlamda kullanılan kelimeler sebebiyle istenen düşünce karşı tarafa aktarılamamaktadır. Bu kapsamda anlamı bilinmeyen sözcükler için başvurulabilecek en güvenilir kaynak ise Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. TDK sözlüğünü inceleyerek itilaf, itilafçı ve itilaf etmek kavramlarının tanımlarına erişilebilmektedir.

İtilaf Ne Demek?

İtilaf ve ittifak kavramları genellikle yan yana ve benzer anlamlarda kullanılmaktadır. İtilaf sözcüğünün anlamına bakıldığında ise “anlaşma, uzlaşma ve uyuşma” manaları ile karşılaşılmaktadır. Ortak bir çıkar ve hedef doğrultusunda birleşen gruplar da birbiriyle itilaf yapmış sayılmaktadır.

TDK’ya Göre İtilafçı ve İtilaf Etmek Kelime Anlamı Nedir?

Türk Dik Kurumu sözlüğünde; itilaf, itilafçı ve itilaf etmek terimlerinin hepsi için açıklamalara yer verilmektedir. Bu bağlamda TDK içerisinde kelime manalarına aşağıdaki şekilde tanımlamalar yapılmaktadır.

- İtilaf: Uzlaşma, anlaşma.

- İtilafçı: Anlaşma ve uzlaşma taraftarı olan kişi ya da grup. Aynı zamanda Meşrutiyet zamanında Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti’ne üye olan kimseler de itilafçı olarak isimlendirilmektedir.

- İtilaf Etmek: Anlaşmak, uzlaşmak ya da uyuşmak.