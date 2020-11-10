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10.11.2020 - 12:51 |

İtirafını böyle kaydetti: Yengesiyle ilişkiye girmiş!

İstanbul Ümraniye'de 41 yaşındaki Hasan Akman erkek kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Tutuklanan cinayet zanlısı Ecevit Akman'ın ifadesinde, cinayeti kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği yengesi A. Akman ile planladıklarını söylediği öğrenildi. Defnedildikten bir gün sonra kocasının mezarı başında, eşinin ölümüne neden olduğunu itiraf ettiği görüntüleri ortaya çıkan A. Akman, yaklaşık 5 aydır kayıp ve nerede olduğu bilinmiyor.

İtirafını böyle kaydetti: Yengesiyle ilişkiye girmiş!

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi’nde 20 Haziran günü meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Hasan Akman, kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra Ecevit Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hasan Akman’ın defnedilmesinin ardından eşi A. Akman’ın mezar başında cinayeti itiraf ettiği anlar ise cep telefonuyla kaydedilmişti. Olaydan sonra savcıya ifade veren A. Akman, “Planı beraber yaptık ama sonrasında ben vazgeçtim” demişti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevkedilen A. Akman, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı

YAKLAŞIK 5 AYDIR KAYIP

Denetimli serbestlik hükümleri gereği polis merkezine imza vermesi gereken A. Akman’ın o günden beri imza vermeye gitmediği öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır kayıp olan A. Akman’ın nerede olduğu ise bilinmiyor. A. Akman’ın 29 Haziran 2020 günü Anadolu Adliyesi’nde ifade verirken verdiği cep numarasının da kullanım dışı olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRÜLEN HASAN AKMAN’IN AGABEYİ DE ‘KAYIP’ DEMİŞTİ

30 Ekim günü DHA’ya konuşan Hasan Akman’ın ağabeyi Mehmet Akman, olayla ilgili şunları söylemişti:

“Geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüs nedeniyle kardeşim cezaevinden çıktı. Ancak bu süreçte gelinimiz A., diğer kardeşim Ecevit ile birlikte olmuş. Onu da sonrasında öğrendik. Hatta Ecevit ile beraber olduğunda bunu cep telefonuyla videoya da çekmiş. Sonrasında Hasan cezaevinden çıkınca kardeşim Ecevit'i sürekli olarak o görüntüleri kocasına izletmekle tehdit etmiş. Hatta birlikteliklerinden çocuk da aldırmışlar. Hepsini Hasan öldürüldükten sonra öğrendik. Bir gün mezara ziyarete gideceğini söyledi. Yeğenim de gizlice takip ediyor. Sonra onu cep telefonuyla kayıt altına alıyor. Gelinimiz A., vicdan azabı çekiyor ve kocası Hasan'ın mezarı başında cinayeti itiraf etmiş. O görüntüleri izledikten sonra tek bir tokat bile atmadan savcılığa götürdüm. Orada da itiraf etti. Mahkemeye sevk edildi. Denetimli serbestlikle serbest kaldı. Ancak imza atmaya gitmiyor. Şu an kayıp."

İtirafını böyle kaydetti: Yengesiyle ilişkiye girmiş

AİLESİ BİZİ REDDETTİ

Öte yandan DHA muhabirinin ulaştığı A. Akman’ın ailesi ise, “A., bizi ailelikten reddetmiş. Hatta savcılığa bile o konuda ifade vermiş” diye konuştular.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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