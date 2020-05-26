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26.05.2020 - 19:36 |

İyi Aile Çocuğu konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

İyi Aile Çocuğu bu akşam ekranda olacak. Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu filmin konusu, oyunları ve nerede çekildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte filme dair bilgiler...

İyi Aile Çocuğu konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden İyi Aile Çocuğu bu akşam televizyonda yayınlanacak. Birbirinden efsane isimlerin yer aldığı filme dair bilgiler sinemaseverler tarafından merak edilirken 'İyi Aile Çocuğu konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?' sorusu soruluyor.

İYİ AİLE ÇOCUĞU

Tek yumurta ikizi olan Kemal ve Cemal kardeşlerin komik hikayesi... Yapım yılı: 1978

Yönetmen: Osman F. Seden

Oyuncular: Kemal Sunal; Harika Avcı; Sevil Üstekin; Ali Şen; Osman F. Seden; Nubar Terziyan

KONUSU:

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

Fethiye'de, 14 gündür kayıp olan dağcının cansız bedenine ulaşıldıMuğla'nın Fethiye ilçesinde 14 gün önce kaybolduğu bildirilen dağcının cansız bedeni bulundu.
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